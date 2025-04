Biella è sempre più meta ideale degli appassionati delle 2 e 4 ruote. Questa mattina, 13 aprile, ha avuto luogo in piazza Martiri della Libertà il Raduno delle Fiat 500-Città di Biella, realizzato dal Club Amici della 500.

In molti hanno osservato e preso visione dei mezzi lasciati in sosta. In seguito, intorno alle 11.30, ha avuto inizio la sfilata per le vie del centro sotto lo sguardo dei passanti. La giornata si è poi conclusa con un pranzo in compagnia.