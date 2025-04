Lessona, sfilata degli Alpini e lancio dei paracadutisti nei giorni dell'Adunata: ecco il programma degli eventi

Anche a Lessona è stato stilato il programma degli eventi che andranno in scena nei giorni dell'Adunata Nazionale di Biella. Ciò è stato reso possibile grazie alla sinergia tra il gruppo degli Alpini, il Comune e le associazioni di volontariato del paese. Si comincia venerdì 9 maggio, alle 20.45, nell'area feste di Lessona con la serata spettacolo a cura de “La Curva” Street Band.

Una giornata ricca di appuntamenti sarà quella di sabato 10 con la cerimonia dell'alzabandiera presso il Giardino Alpini d'Italia (ore 8.45), a cui seguirà la Santa Messa delle 10.45 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Nel pomeriggio, alle 14, alla Residenza Maria Grazia, si esibirà la Fanfara Julia per un concerto musicale davvero imperdibile. La stessa si sposterà verso il Centro Don Picco e al Soggiorno Sereno.

Alle 16, in piazza Graziola, è previsto l'ammassamento delle penne nere con l'inizio della sfilata alle 17. Il percorso abbraccerà alcune zone del paese, tra cui viale Piemonte e via per Masserano, con arrivo finale al cimitero con l'onore dovuto ai Caduti. Alle 18, al campo sportivo, tutti con lo sguardo rivolto al cielo con il lancio degli Alpini paracadutisti. Infine, alle 20.45, sempre nell'area feste di Lessona, avrà luogo il concerto della Fanfara Veci Julia.

Domenica, invece, ci si sposterà a Biella per la 96° Adunata Nazionale. Si ricorda che nell'area feste sarà attivo il servizio di ristorazione da mercoledì 7 a lunedì 12 maggio. Per info: 347.6815616 (solo WhatsApp).