L'asilo Cerruti non è sicuro. Il Comune di Biella alla ricerca di una nuova scuola per gli iscritti, FOTO

L'asilo Cerruti non è sicuro. Il Comune di Biella alla ricerca di una nuova scuola per gli iscritti

Non usa mezzi termini l'assessore all'Edilizia Scolastica comunale Livia Caldesi: "Nell’edificio che ospita l’asilo Cerruti è emersa una situazione catastrofica. Lo stabile non è sicuro e dovrà essere demolito. A questo punto faremo le valutazioni del caso per quanto riguarda scuola del Thes che si era detto che doveva essere demolita, cercando capire a quanto ammontano le eventuali spese di manutenzione per rimettere almeno questa scuola in sicurezza". E' invece senza problemi il nido vicino in via delle Roggie.

Chiaro che il mega polo scolastico che sarebbe dovuto nascere in via Rigola a questo punto non si farà più. "Vedremo di dirottare i fondi che erano destinati alla realizzazione di quel polo - prosegue l'assessore - nella costruzione di un nuovo asilo al posto di quello che verrà demolito".

E per il Comune si è aperta dunque un'altra corsa contro il tempo: cercare dove ospitare i bimbi che avrebbero iniziato a settembre alla Cerruti.

"Non è semplice - conclude l'assessore - si parla di bambini piccoli che hanno necessità di aule ampie e spazio all'esterno. Ce la metteremo tutta per trovare uno spazio adeguato il prima possibile".

Per quanto riguarda i lavori PNNR nelle altre scuole il Comune sembra invece aver trovato una quadra: i bimbi della XXV Aprile saranno alcuni in moduli nel campo nella scuola e i più grandi alle medie vicine, mentre gli iscritti alle De Amicis avranno le aule presso l'ex centro vaccinale della Biverbanca. In questo caso il Comune garantirà sempre comunque il pre e il post scuola con il trasporto scuolabus dal luogo dove è sempre stato organizzato, vicino alla scuola oggi oggetto dell'intervento, fino in via Carso.