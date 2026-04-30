Tante cose da fare a Biella nel we del 1, 2 e 3 maggio

Venerdì 1 maggio

- Pray, 12° edizione Valsessera Jolly Club Classic

- Graglia, fiera primaverile di maggio

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Oropa, riapre il Giardino Botanico

- Biella, Festa di San Giuseppe nella chiesetta di San Giuseppe in Riva, 16,30 messa cantata, processione fino a San Cassiano

- Biella, "Festa del Maj" al ponte della Maddalena

- Salussola, festa Beato Pietro Levita, Spritz Run

- Biella, dalle 10 corteo da piazza Martiri, 11 comizio ai giardini, ore 21 concerto città studi Banda Verdi Città di Biella

- Netro, fiera primaverile, raduno trattori e moto agricole, dalle 9,30 esposizione, dalle 10 trattori, benedizione 10,45 dalle 11 sfilata,

- Rosazza, visita guidata a Rosazza evento pro loco dalle 15

- Roppolo, Festa lavoratori e xxv Aprile, 10 santa messa, ore 11 onore ai Caduti presso municipio, dalle 11,30 al polivalente benvenuti ai nuovi nati, premiazione borse studio, consegna costituzione neo 18enni

Sabato 2 maggio

- Bioglio, “Storie Off Young”, alle 21:00 al Teatro delle Emozioni di Bioglio

- Piedicavallo, Criminali! Delitti e reati in Valle Cervo

- Graglia, fiera primaverile di maggio

- Salussola, festa Beato Pietro Levita, spettacolo pirotecnico dalle 22

- Valdilana Brughiera, Fiera zootecnica dalle 10 alle 18, allevamenti in esposizione, mercatino,

- Candelo, Feng Shui per la primavera dalle 14,30 alle 17

- Oropa, riapre il Giardino Botanico

- Candelo, piazza Castello Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Pray, camminata nella storia di Pray, ore 15 partenza da sede pro loco

- Sagliano, Festa della Madonna del Sabato, santa messa ore 18

- Occhieppo Inferiore, chiesa San Clemente, “Aprile in Musica” conclude il ciclo di quest’anno lasciando spazio ai “Fiori all’Occhieppo”. Il Gruppo Strumentale e il suo direttore Riccardo Armari, affiancati da Irene Mosca (handpan) e Riccardo Alberto (narratore) alla scoperta di “Suoni dalla natura”, in collaborazione con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore.

Domenica 3 maggio

- Sagliano, Festa della Madonna del Sabato, processione dalle 10,30 per le vie del paese, messa e pranzo

- Graglia, fiera primaverile di maggio, mostra bovina ovina caprina dalle 10, mercato hobbistica, alle 10 e alle 15 gara dei Buscarin

- Salussola, festa Beato Pietro Levita Santa Messa con le reliquie del Santo, dalle 9 mercatino degli hobbisti, 16,30 concerto banda musicale di Salussola

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 dalle 10, LA BURSCH: YOGA E BRUNCH DEL BENESSERE

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11, Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Oropa, riapre il Giardino Botanico

MOSTRE

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 3 maggio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, mostra pala Fenoglio vernissage ore 11 Piera Bertarello e Sandra Cerrone e poetessa Alessandra Peveraro fino al 3 maggio, composizione artistica in mostra

- Pollone, presso la Cascina Emilia del Parco Burcina, la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”. La mostra sarà visitabile domenica e festivi, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, fino al 17 maggio.