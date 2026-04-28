Roppolo celebra la Liberazione e il 1° Maggio, ci saranno anche gli alunni delle scuole (foto di repertorio)

La comunità di Roppolo si ritroverà venerdì 1° maggio per celebrare l’anniversario della Liberazione e la Festa dei Lavoratori. Come da programma, alle 9.50 avrà luogo il ritrovo in piazza del Municipio, a cui seguirà la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre con la benedizione delle corone d’alloro. La deposizione si terrà alle 11 davanti al Municipio con la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Roppolo e Viverone.

In seguito, il corteo si dirigerà al Parco della Rimembranza con la partecipazione della Banda Musicale di Roppolo e successivo rientro al Polivalente. Qui, sarà dato il benvenuto ai nuovi nati del paese, unito alla consegna delle borse di studio e di copia della Costituzione ai neo maggiorenni. La giornata si concluderà con un rinfresco di comunità.