Usato Best Auto: a Biella Hyundai i20 GPL con soli 25.000 km FOTO e VIDEO

Una proposta pensata per chi cerca un’auto usata affidabile, compatta e dai consumi contenuti: da Best Auto è disponibile una Hyundai i20 con impianto GPL e soli 25.000 km.

Si tratta di una vettura adatta alla mobilità quotidiana, pratica negli spostamenti in città e funzionale anche nei tragitti extraurbani. L’impianto GPL si rivela interessante per chi desidera contenere i costi di utilizzo, senza rinunciare alla comodità di una vettura compatta e tecnologica.

Per scoprirla è possibile rivolgersi a Best Auto, in via Valle d’Aosta 2 a Biella.

Per maggiori informazioni:

Best Auto Srl

Via Valle d’Aosta 2, Biella

Tel. 393 500 3425

E-mail: info@bestautobiella.it