Con la Primavera delle Oasi WWF saranno centinaia le esperienze diverse da godere grazie ad un'immersione totale nelle sue 100 aree protette in tutto il Paese.

Si può già pianificare e prenotare la propria giornata sulla pagina dedicata del sito wwf.it

Quest'anno la Primavera delle Oasi acquista un significato ancora più speciale: mentre il WWF Italia celebra i 60 anni di vita, le Oasi diventano il cuore pulsante di una lunga maratona dedicata alla biodiversità italiana - la più ricca d'Europa - all'interno della campagna Our Nature. Un'occasione unica per riscoprire il ruolo che la Natura gioca nel nostro benessere e ribadire l'importanza di difenderla oggi per garantirla alle generazioni future.

A Biella, un mese intenso per il Giardino Botanico di Oropa: per il 1° maggio è prevista la riapertura di stagione. Oasi WWF sin dal 1998, ha in programma una serie di iniziative che si svilupperanno sino ad autunno inoltrato, sia ad Oropa sia in altri siti, dove il WWF locale storicamente gestisce alcune attività didattiche e di divulgazione.

Il Giardino Botanico è fortemente impegnato, in questo periodo, all'incremento delle collezioni e dei percorsi di visita, nella manutenzione delle strutture, per assicurare una stagione di apertura sempre ricca di spunti, riflessioni ed esperienze.

Gli eventi al Giardino del mese di maggio

Il Giardino sarà aperto nei giorni 1, 2, 3 maggio con orario 10:00-18:00, tre giorni per assaporare la primavera in montagna, che sta appena iniziando a sbocciare: la novità di quest'anno è il raddoppio delle visite guidate festive, alle 11:00 e alle 15:30 (incluse nel costo del biglietto). Attività di Citizen Science per il pubblico.

Domenica 17 maggio: Fascination of Plant Day all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa (Biella). Le piante sono la spina dorsale di tutta la vita sulla Terra: regolano il nostro clima, purificano la nostra acqua, aiutano a creare terreni ricchi e tutelare i suoli dall'erosione. Al Giardino Botanico avrete una fantastica occasione per celebrare l'importanza delle piante e saperne di più sul ruolo chiave che giochiamo tutti nella loro conservazione.

Visite guidate (incluse nel costo del biglietto) ore 11:00 e 15:30.

Domenica 24 maggio: Giornata europea dei Parchi all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa (Biella). In questa data si ricorda il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco naturale europeo. obiettivi e le attività dei Parchi Nazionali, dei Parchi Naturali, delle Riserve della Biosfera, dei Siti Natura 2000 e delle altre Aree Protette.

Visite guidate (incluse nel costo del biglietto) ore 11:00 e 15:30.

Anche la Green School ha un’iniziativa in programma nel mese

GREEN SCHOOL: GIARDINAGGIO PRATICO | I WORKSHOP DI PRIMAVERA

Il giardino di montagna: guida alla scelta, coltivazione e cura delle piante;

Calendario degli incontri:

Online: Mercoledì 6 maggio 2026 dalle ore 18:00 alle 19:30 (piattaforma Google Meet)

Attività pratica (Giardino Botanico di Oropa): Sabato 9 maggio 2026,

dalle ore 09:30 alle 12:30.

DOCENTI: Laura Tamburelli (Agronoma, Progettista-Resp. Collezioni Giardino Botanico di Oropa) e Alessio Vaccari (Dottore forestale – Curatore Giardino Botanico di Oropa)

COSTI E ISCRIZIONI:

contributo € 60,00/partecipante, comprensivo della quota associativa annuale (per chi è già socio WWF la quota si riduce a € 45,00).

Il corso verrà attivato con un minimo di sei iscritti e prevede un numero massimo di dieci partecipanti.

Dettagli sul sito web:

https://www.gboropa.it/Educazione/GreenSchool/Corsi/GiardinaggioPratico-Primavera.htm

BotaniCAST, la nuova serie: Ma tu, le piante, le vedi? Ep. 06, “Ci vuole un seme”.

MA TU, LE PIANTE, LE VEDI? EP. 06, “CI VUOLE UN SEME”.

È uscita il 22 aprile la nuova puntata del Podcas prodotta dal Giardino Botanico

Ci vuole un seme: potrebbe suonare come uno slogan o un accorato appello, per preservare la culla della vita. Anello di congiunzione tra tutto ciò che è stato e ciò che sarà, simbolo di rinascita e di crescita, emblema della speranza di continuità e di perpetuazione della vita stessa su questo pianeta, la base della catena alimentare, dai semi dipende la sopravvivenza di tutti gli altri organismi.

Essi sono di fondamentale importanza per tutte le forme di vita sul pianeta, ma... quanto ne sapete di questi preziosi contenitori di potenziale vita vegetale? L’episodio è proprio dedicato a loro, state a sentire!

https://www.spreaker.com/episode/ma-tu-le-piante-le-vedi-episodio-06-ci-vuole-un-seme--71550566