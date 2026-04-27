Bioglio, “Il ballo a palchetto” con la Banda Solia

Sarà la Banda Solia a inaugurare il mese di maggio della rassegna “Storie Off Young”, con un appuntamento in programma sabato 2 maggio alle 21:00 al Teatro delle Emozioni di Bioglio, in via delle Rimembranze 11.

La serata, dal titolo Il ballo a palchetto, proporrà racconti, musica e danze popolari, riportando in scena una tradizione diffusa in Piemonte tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Sul palco si esibiranno Rinaldo Doro alle fisarmoniche diatoniche, Beatrice Pignolo al violoncello, tambour de Cogne e toun-toun, Federico Chierico alle percussioni alpine e Luciano Conforti alla ghironda e ai clarinetti. A Doro sarà affidata anche la parte narrativa. L’iniziativa è promossa dall’associazione Storie di Piazza APS nell’ambito di “Storie Off Young”, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio musicale tradizionale.

La Banda Solia, attiva da quarant’anni, propone un repertorio basato su materiali storici e documenti raccolti nel tempo, offrendo al pubblico un viaggio nelle atmosfere del ballo popolare piemontese.