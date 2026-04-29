Vespa Club Biella e FAND Biella in aiuto dei bambini affetti da diabete mellito di tipo 1 FOTO

Vespa Club Biella e FAND Biella Associazione Diabetici di Biella hanno deciso di unire le proprie forze per un’iniziativa di raccolta fondi dedicata ai più piccoli: i bambini affetti da diabete mellito di tipo 1.

La Vespa non è solo un’icona di stile e libertà, ma un mezzo che accorcia le distanze e crea comunità. Per il Vespa Club mettersi "in sella" per questa causa significa trasformare la propria passione in un aiuto concreto, dimostrando che il cuore dei vespisti batte forte per il territorio e per chi affronta sfide quotidiane.

Perché sostenere i bambini diabetici? Il diabete infantile è una condizione che richiede una gestione costante, 24 ore su 24. Grazie ai fondi raccolti insieme alla FAND Biella, si potrà sostenere progetti fondamentali, quali: • Campi scuola formativi: dove i bambini imparano a gestire la malattia in autonomia, tra gioco e assistenza medica. • Supporto psicologico: per aiutare le famiglie ad affrontare la diagnosi e il percorso di crescita. • Tecnologie avanzate: per facilitare l'accesso a strumenti di monitoraggio che rendano la vita dei piccoli più serena e sicura.

L'obiettivo è uno solo: far sentire questi bambini meno soli e garantire loro le stesse opportunità di divertimento e crescita dei loro coetanei. La solidarietà, proprio come una Vespa d'epoca, ha bisogno di cura, passione e del contributo di tutti per andare lontano.

E proprio in vista di questo obiettivo Vespa Club Biella e FAND Biella invitano tutta la cittadinanza, le aziende, i motociclisti, i proprietari di auto d'epoca, le associazioni che si occupano di motori, e chiunque intenda “sposare” la nostra causa a partecipare agli eventi in programma il 23 ed il 24 maggio prossimi a sostenere questa causa. Insieme possiamo fare la differenza, un giro di ruota alla volta.

Il programma prevede il ritrovo sabato 23 maggio nella galleria del Centro Commerciale I Giardini in Via Lamarmora con giochi per i bambini e dimostrazioni pratiche di associazioni sportive e domenica 24 maggio nel piazzale Casalegno in Via Lamarmora dalle 9. Alle ore 10,45 c'è la partenza del tour sulle meravigliose colline del Biellese e il pranzo a Netro.