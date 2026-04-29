Creatività e memoria si incontrano a Biella: torna il laboratorio “Caffè sospeso (nel tempo)”

Un pomeriggio all’insegna della creatività, dei ricordi e della condivisione: è questo lo spirito del laboratorio “Caffè sospeso (nel tempo)”, in programma giovedì 30 aprile 2026 alle ore 16 presso il Centro Dinamico di Biella, in via Delleani 34.

L’iniziativa rientra nel progetto “Laboratori creativi”, promosso da Bi-Box APS con il contributo della Regione Piemonte e il patrocinio del Comune di Biella, nell’ambito delle attività dedicate all’invecchiamento attivo. L’obiettivo è stimolare la fantasia e la manualità, offrendo uno spazio in cui riscoprire il piacere di creare con le proprie mani e condividere emozioni in un contesto accogliente.

Il laboratorio, curato da Elena Taverna, propone un’esperienza originale: reinventare oggetti e storie attraverso il collage. In particolare, i partecipanti saranno invitati a dare nuova vita a tazzine che non servono più per le bevande, trasformandole in contenitori di ricordi e narrazioni. Un modo creativo per intrecciare memoria e immaginazione, valorizzando piccoli oggetti del quotidiano.

L’attività è gratuita e aperta a un massimo di 20 partecipanti, favorendo così un ambiente raccolto e partecipativo, dove manualità e creatività si incontrano in modo autentico.

Le prenotazioni saranno raccolte il 27 aprile 2026, dalle ore 9 alle 11, contattando l’Ufficio Promozione Attività Sociali per la Terza Età del Comune di Biella al numero 015-3507857.