Criminali! Delitti e reati in Valle Cervo

Valle Cervo posto tranquillo…? Valìt brava gente…? Beh, dipende!

Con Danilo Craveia e Luca Forgnone si va alla scoperta di una vallata che non ti aspetti, a tinte fosche. Brutte storie, anzi storiacce di delitti di ogni tipo, attraverso una curiosa rassegna lungo più secoli di storia locale. Dal Seicento all’inizio del Novecento con briganti, donne assassine, omicidi di vario tipo, processi per pedofilia, reiterati stupri, abusi di potere della Giustizia corrotta… Può bastare? Se volete indagare su questi cold case vallecervini d’altri tempi la scena del crimine è a Piedicavallo (Teatro Regina Margherita) sabato 2 maggio alle 20.45. Accompagnamento musicale a cura di Roberto Sellone, Cinzia Tomasi, Katia Nelva e Lorenzo Marazzato. Assistenza tecnica di Enrico Prina.

Gli archivi e le biblioteche della Valle Cervo ne raccontano di tutti i colori, dal giallo al noir! Ma tutti questi fattacci saranno rievocati a fin di bene: l’evento, a offerta libera, è organizzato con la collaborazione del Comune di Piedicavallo nell’ambito del progetto "Dona parole e passi" della Domus Laetitiae.

Divertirsi, conoscere il passato del territorio e sostenere le buone iniziative non costituisce reato!



