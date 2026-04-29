Gare e programmi al Golf Cavaglià FOTO

Grande successo per la tappa del 23° Dab Golf Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie) che si è giocata domenica al Gc Cavaglià con al via un’ottantina di giocatori. La gara era valida come sfida interclub di andata (il ritorno si giocherà in Valle d’Aosta ad inizio agosto) con il Golf Gressoney capitanato dal direttore Andrea Bonatti. Tutti i partecipanti sono stati gratificati da una confezione di birra omaggio, mentre la giornata si è conclusa con un ricco rinfresco accompagnato da una selezione di prodotti del brand RadenbergerGruppe.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià 32, 1° Netto Marco Librasi Cavaglià 38, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 37, 3° Netto Enrico Boscono Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Davide Francesco Caccianotti Cavaglià 43, 2° Netto Marco Bondenari Kavallotta Golf Academy 39, 3° Netto Andrea Vallet

Mantellino Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Raffaella Casalino Cavaglià 44, 2° Netto Michele Tognetti Cavaglià 42, 3° Netto Sara Fabris Cavaglià 42. 1° Ladies Maria José Delfino Cavaglià 41. 1° Seniores Renata Torazzo Cavaglià 39. Nearest to the pin buca 9 Rohan Jay Silva m. 1,05.



Andrigo e Cavagna brillano nel Tourist Golf & Travel Cup

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il 28° Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie).

Antonella Cavagna con il 1° netto assoluto si è aggiudicata il posto per la finale nazionale del 17 ottobre al Green Club Lainate.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Giorgio Andrigo Cavaglià 32, 1° Netto Mario Protto Cavaglià 38, 2° Netto Emilio Bionaz Aosta Brissogne 34. 2a categoria: 1° Netto Simone Boeris Stupinigi 40, 2° Netto Piercarlo Gera Castelconturbia 39. 3a categoria: 1° Netto Antonella Cavagna Cavaglià 43, 2° Netto Paola Giacomelli Settimo 42. 1° Ladies Melina Stolfi Cossato 38. Nearest femminile buca 12 Carlotta Catella m. 4,76. Nearest maschile buca 9 Piercarlo Gera m. 1,00.



Inizio maggio tra Cave du Roi "Swing to Open d'Italia" e "Butcher Cup"

Il mese di maggio si aprirà venerdì 1 con la prima edizione della Cave du Roi (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Durante la giornata prevista degustazione di vini. A seguire premiazione e rinfresco. La gara fa parte dello "Swing to Open d'Italia" che qualifica i primi di categoria e il 1° lordo alla finale nazionale. I vincitori del Circuito saranno premiati, tra l’altro, con un invito all’ Open d’Italia 2026 del Royal Park con ospitalità VIP e attività a loro dedicate, partecipazione alla Pro-Am del Staysure Legend Tour Senior Open e una delle Pro-Am dell’Alps Tour.

Domenica 3 ritorna l’attesa "Butcher Cup" (18 buche, a squadre da quattro giocatori, formula Pro-Am validi 2 score su 4, Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) che si preannuncia molto "gustosa e saporita". La gara è organizzata in collaborazione con nostri soci e importanti realtà del territorio: Boggiani & Locatelli Salumi Biandrate, il Mercato Carni di Dutto srl Novara e Macelleria Paolo Maza Santhià. A fine gara dopo la premiazione degustazione di prodotti portati dagli sponsor.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

