Corteo del 1° maggio a Biella, focus su IA e lavoro dignitoso

Lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele e diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale. Questi e altri temi saranno discussi nella giornata del 1° maggio, dove alle 10 è previsto il corteo per le vie cittadine, con partenza da piazza Martiri della Libertà. Alle 11 è in programma il comizio ai Giardini Zumaglini. In tal sede, interverrà Chiara Maffè, segretaria regionale dell’UIL Piemonte, per CGIL, CISL e UIL.

Ad aprire il corteo sarà la Banda Giuseppe Verdi di Biella mentre la Filarmonica Cossatese chiuderà la manifestazione. Alle 21, invece, si terrà il concerto finale della Società Musicale G. Verdi di Biella presso l’Auditorium di Città Studi.