Cossato, si allontana dal supermercato senza pagare

Furto consumato nel pomeriggio di ieri 28 aprile a Cossato all’interno di un supermercato, dove un uomo si sarebbe allontanato senza pagare dopo aver imbustato della merce.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto indossava una felpa e avrebbe raccolto alcuni articoli all’interno del punto vendita per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare.

La vicenda è stata segnalata ai Carabinieri, che sono intervenuti prendendo contatti con la responsabile dell’attività commerciale. Quest’ultima avrebbe riferito che la merce asportata non sarebbe quantificabile con precisione.

Sono immediatamente scattate le ricerche dell’uomo nella zona, ma gli accertamenti hanno dato esito negativo e il soggetto non è stato rintracciato. Si tratterebbe comunque di un episodio di lieve entità.