Biella, ubriaco nella notte in via Italia: scompiglio anche al pronto soccorso

Intervento dei Carabinieri a Biella intorno a mezzanotte e mezza, in via Italia, su richiesta della Questura, impegnata in altri servizi operativi. La richiesta di ausilio è scattata per la gestione di una persona in evidente stato di ubriachezza.

Secondo quanto riferito, inizialmente il soggetto avrebbe destato preoccupazione per un possibile comportamento aggressivo, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei militari dell’Arma per garantire supporto e sicurezza durante le operazioni.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno tuttavia rilevato che l’uomo, classe 1974 e già noto alle forze dell’ordine per precedenti interventi anche nei giorni precedenti, si sarebbe mostrato collaborativo.

È stato quindi attivato il 118 e il soggetto è stato trasportato in ospedale con ambulanza medicalizzata per le cure del caso.

Successivamente, nelle ore notturne, a Ponderano, al pronto soccorso, intorno alle ore 5 del mattino, lo stesso uomo avrebbe creato ulteriori problemi, rifiutandosi di lasciare la struttura e arrecando disturbo, arrivando anche a minacciare una guardia in servizio. Il soggetto è stato poi dimesso dal pronto soccorso e si sarebbe allontanato autonomamente, facendo rientro a casa.