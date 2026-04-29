Salussola, torna la “Spritz Run”: corsa, brindisi e divertimento

Una corsa non convenzionale, dove la performance sportiva si intreccia con il lato più conviviale della festa. È questo lo spirito della “Spritz Run”, in programma venerdì 1° maggio a Salussola, con partenza da Piazza Alpini d’Italia.

L’evento propone un format semplice e decisamente fuori dagli schemi: 3 chilometri di percorso complessivo, scanditi da soste intermedie e brindisi. I partecipanti dovranno alternare corsa e momenti di pausa secondo una formula precisa: mezzo chilometro di corsa, una sosta con consumo della bevanda prevista, e poi ripartenza. Il ciclo si ripete fino al completamento del tracciato.

Nel complesso sono previste due tappe di rifornimento e un totale di sei spritz lungo il percorso, elemento distintivo dell’iniziativa che punta a unire sport e socialità in chiave goliardica.

Le iscrizioni apriranno alle ore 16 in Piazza Alpini d’Italia, mentre la partenza è fissata per le 16,30.

L’iniziativa, promossa dal gruppo “I Priori”, si presenta come una sfida alternativa alla classica corsa su strada, dove il traguardo non è soltanto il tempo di percorrenza, ma anche la capacità di arrivare fino in fondo tra resistenza e spirito di aggregazione.