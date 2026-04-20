Valdilana, il 2 maggio torna la Fiera zootecnica della Brughiera

Torna sabato 2 maggio 2026, dalle 10 alle 18, la Fiera zootecnica di Valdilana-Brughiera, appuntamento dedicato alle tradizioni dell’allevamento e al legame con il territorio.

Nel corso della giornata saranno presenti oltre 10 allevatori e più di 100 animali in esposizione. In programma anche il mercato dei produttori locali, con le eccellenze del territorio, e un punto ristoro con food truck e specialità. L’evento offrirà inoltre la possibilità di visitare l’Ecomuseo della Transumanza, aperto per l’occasione, mentre il Santuario della Madonna della Brughiera sarà sempre visitabile. Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà attivo per tutta la giornata un servizio di navetta gratuita su prenotazione, con andata e ritorno, organizzato dall’Ufficio Turistico di Valdilana.

La manifestazione si svolgerà in località Brughiera, a Valdilana, ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Santuario della Brughiera e l’Associazione Santa Lucia di Barbato.