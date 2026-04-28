Elezioni comunali, a Tavigliano sarà sfida a due: spunta la lista di Progetto Popolare

Sarà una sfida a due nel comune di Tavigliano. Alla lista “Insieme per Tavigliano”, guidata dal candidato Marco Lamantia, si affianca il movimento civico di Progetto Popolare che vede come candidato sindaco Biagio Altruda. Al suo fianco compaiono altre 8 figure, tutte non residenti in paese.

Nelle scorse ore, sul sito del Comune, sono stati condivisi i programmi elettorali delle due liste e i nomi dei papabili consiglieri che sosteranno i due candidati che si apprestano a raccogliere l’eredità di Gino Mantello che, per la prima volta, dopo 16 anni alla guida del paese della Valle Cervo, non si ripresenterà alle urne. Le elezioni comunali sono previste nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.