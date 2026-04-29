A Pollone nasce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Sono sempre di più i Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) in Piemonte e proprio in questi giorni ne sta nascendo uno nuovo in Valle Elvo, a Pollone. Obiettivo del progetto è favorire la cittadinanza attiva, l’educazione civica, la conoscenza delle risorse del territorio e la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali. I CCRR possono presentare proposte e progetti per il miglioramento degli aspetti della vita civica, che toccano direttamente il loro ambito territoriale, lasciando cosi un segno concreto del loro impegno.

Il sindaco Paolo Tha ha presentato il progetto questa mattina, oggi mercoledì 29 aprile, ai ragazzi di quarta e quinta elementare e a quelli di 1° e 2° media che possono candidarsi per partecipare. Nel suo discorso ha parlato di come il Consiglio potrebbe fare diventare Pollone un posto ancora più bello in cui crescere, l'importanza del confronto: "Una volta formata, questa squadra si riunirà per discutere, confrontarsi e, soprattutto, proporre idee concrete", ha affermato il sindaco. Il primo cittadino ha poi sottolineato l'importanza del mettersi in gioco rifacendosi alla propria esperienza personale: "Oltre a essere il vostro Sindaco, sono anche un imprenditore e nel mio lavoro ho imparato una lezione fondamentale: le idee migliori, quelle che cambiano davvero le cose, nascono sempre dal confronto, dalla curiosità e dal coraggio di mettersi in gioco. Ed è proprio questo coraggio che vi chiedo oggi". Ha quindi portato qualche esempio delle idee alle quali potrebbe lavorare questo strumento, dall'area verde che ha bisogno di nuovi giochi, a un progetto sull'ambiente, sullo sport o per migliorare gli spazi della scuola.

Nello spiegare che cosa sia il CCRR il sindaco ha invitato i ragazzi a non pensarlo come un gioco, ma un vero e proprio strumento di democrazia, un ponte diretto tra loro e l'Amministrazione Comunale. Nella conclusione il primo cittadino ha voluto dare uno speciali in bocca al lupo ai futuri candidati: "Noi adulti siamo qui per ascoltarvi, per supportarvi e, credetemi, per imparare da voi. Perché avete uno sguardo fresco e attento che a noi a volte sfugge. Vi invito quindi a riflettere su questa opportunità, a parlarne tra di voi e a candidarvi con entusiasmo. In bocca al lupo a tutti i futuri candidati! E ricordate sempre: la vostra voce conta, e insieme possiamo davvero fare la differenza. Grazie di cuore a tutti voi", queste le parole del sindaco Paolo Tha.