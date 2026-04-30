Patenti, nel Biellese lo scoglio è la guida: bocciature sopra la media

Nel 2025, in provincia di Biella sono state registrate 6.647 prove d’esame per il conseguimento della patente, fra teoria e pratica. È il primo dato da cui partire per leggere il quadro locale: un volume contenuto rispetto ai grandi centri piemontesi, ma sufficiente a restituire una fotografia chiara del percorso affrontato dai candidati biellesi.

La quasi totalità delle prove passa dalle autoscuole: 6.241, pari al 93,89%. I privatisti sono 406, il 6,11%, una quota superiore alla media piemontese, ferma al 3,72%. Nel Biellese il ricorso autonomo all’esame pesa più che nel resto della regione, pur restando minoritario. Nel complesso, gli idonei sono stati 4.546, pari al 68,39%, mentre i respinti sono 2.101. Il dato resta sotto la media piemontese, dove gli idonei raggiungono il 72,25%, e sotto quella nazionale, pari al 73,29%.

La differenza, però, non riguarda tanto la teoria. A Biella, infatti, le prove teoriche sono state 3.204 e gli idonei 2.002, pari al 62,48%. Un risultato praticamente allineato al Piemonte e leggermente superiore alla media italiana. Questo suggerisce che la preparazione sulla parte teorica non presenti uno scarto rilevante rispetto al resto del Paese. Il punto più delicato emerge nella guida: le prove pratiche sono state 3.443, con 2.544 idonei, pari al 73,89%, e 899 respinti. Su questo punto il confronto appare evidente: il Piemonte registra l’83,24% di idonei alla guida, mentre la media nazionale arriva all’85,40%. Lo scarto di Biella si pone significativamente al di sotto della media piemontese e italiana, nei confronti della prova pratica.

A livello nazionale, nel 2025 sono state effettuate 2.314.213 prove d’esame. Il sistema resta fortemente legato alle autoscuole, che coprono oltre il 96% delle prove. Gli idonei complessivi sono 1.696.005, contro 618.208 respinti. Le patenti emesse a seguito d’esame riguardano soprattutto gli under 21, la fascia più numerosa, mentre il dato cala progressivamente con l’aumentare dell’età.

In provincia la teoria è allineata alla media, mentre è la prova di guida a incidere maggiormente sul risultato finale. Maggiore il numero di privatisti ma il percorso resta, in tutta Italia, dominato dalle autoscuole.

Per ulteriori dettagli: “Statistica delle attività svolte nel 2025 per il conseguimento delle patenti di guida, aprile 2026”.