 / Running e Trail

Running e Trail | 29 aprile 2026, 07:00

Running, Amron Team al Mosso Vertical San Bernardo: parte il Gran Prix FOTO

Running, Amron Team al Mosso Vertical San Bernardo: parte il Gran Prix

Running, Amron Team al Mosso Vertical San Bernardo: parte il Gran Prix

Sabato 25 aprile si è svolto il Mosso Vertical San Bernardo, prima prova del Gran prix Verticale Biellese-Valsesia.  156 atleti si sono sfitadi su 6 km di percorso e 800 m D+. Una giornata quasi estiva con un'organizzazione impeccabile, la manifestazione è stata un successo!

Ottimo posizionamento per gli atleti dell'Amron Team: Emanuele Falla Sesto (1 Cat.), Diego Faedo 17mo (5 Cat.), Andrea Pilati 21mo (5 Cat.), Erika Fabozzi 116ma (8 Cat.), Luigi Nicoletto 122mo (34 Cat.).

Prossimo appuntamento del Circuito, sabato 13 giugno, Alagna-Indren, 9 km e 2000 m D+.

C.S. Amron Team, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore