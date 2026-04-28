Processione di San Giuseppe Lavoratore a Biella: come cambia la viabilità il 1° maggio

In occasione della processione per la festa di San Giuseppe Lavoratore, in programma giovedì 1° maggio 2026, il Comune di Biella ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.

In particolare, sarà sospesa la circolazione veicolare lungo il percorso della processione tra le ore 17 e le 17.45 circa. Le limitazioni interesseranno via San Giuseppe (nel tratto compreso tra via Italia e la chiesa di San Giuseppe), via Italia (fino a piazza San Giovanni Bosco) e la stessa piazza.

Previsto inoltre un divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati, nei pressi della chiesa di San Giuseppe in via San Giuseppe. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dello stesso giorno.