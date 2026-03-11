Biella Forum: non solo sport e spettacoli, ora si punta ai concerti

Non solo sport e spettacoli. Il Comune di Biella ha approvato un avviso pubblico per individuare un soggetto a cui affidare temporaneamente l’utilizzo del Biella Forum per l’organizzazione di attività concertistiche nella stagione 2026-2027.

La struttura di via Buscaglione, il principale palazzetto dello sport per capienza nell’area tra Torino e Milano con una capacità massima di circa 5.000 spettatori che lo qualifica come principale palazzetto dello sport per capienza nell’area compresa tra le due metropoli di Torino e Milano, sarà concessa tramite asta pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più alta. La concessione avrà carattere temporaneo e riguarderà il periodo ottobre-dicembre 2026 e marzo-giugno 2027, senza possibilità di rinnovo. L’obiettivo dell’amministrazione è avviare una fase di start-up per inserire progressivamente il palazzetto nel circuito nazionale delle sedi che ospitano concerti e grandi eventi nel periodo autunno-primavera.

“Non essendoci più il basket che traina l'utilizzo della struttura, purtroppo è rimasta un po' una cattedrale nel deserto e noi non vogliamo che resti tale – commenta l'assessore agli Eventi Edoardo Maiolatesi - . Tolti gli stadi più grossi, relativamente a questa fascia, il Biella Forum è una struttura unica in questa zona, importante per la sua capienza, adatta ad ospitare concerti di un certo livello e noi vogliamo puntare su quello. Abbiamo già dei contatti in essere, che speriamo possano tradursi in qualcosa di concreto”

Secondo quanto stabilito dall’avviso, il canone a base di gara è fissato in 50 mila euro per l’intero periodo. L’importo è stato individuato considerando i costi di gestione dell’impianto, che attualmente gravano interamente sul bilancio comunale e che potrebbero aumentare con l’intensificazione dell’utilizzo per eventi musicali.

L’eventuale utilizzo per concerti dovrà comunque convivere con le attività sportive già programmate nella struttura. In tali casi l’impianto tornerà temporaneamente nella disponibilità del Comune per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive o di altri eventi ritenuti prioritari dall’amministrazione. Nell'avviso si legge che la struttura resterà comunque disponibile per le attività sportive già previste a calendario, nonché per quelle che eventualmente l’Amministrazione riterrà opportuno che si svolgano presso il “Biella Forum”, con le modalità retrocessione temporanea della struttura al Comune di Biella stabilite dall’avviso pubblico.“E' il coronamento di un sogno, è una cosa che dico da anni che il Biella Forum deve essere sfruttato il più possibile anche in questo senso – commenta entusiasta l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Sono stati fatti importati investimenti per fare in modo che abbia le carte in regola per ospitare sia eventi sportivi che concerti e spettacoli di vario genere di un certo calibro. Direi che la struttura si è già dimostrata all'altezza quando ci sono stati eventi del tipo di "Nabana" di Angelo Pintus lo scorso febbraio. Ora vogliamo alzare l'asticella per inserirci nel circuito nazionale dei concerti che porterebbe anche un certo indotto a Biella. Ovvio che lo sport resta una priorità, ma una cosa non esclude l'altra, e in caso di concomitanza si valuterà quello più importante”.

L’iniziativa rappresenta il primo passo verso una valorizzazione più ampia del Biella Forum come spazio per spettacoli e grandi eventi, in vista di una futura gestione su un orizzonte temporale più lungo.