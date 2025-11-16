IOLAVORO Biella 2025: al Biella Forum oltre 2mila presenze FOTO

È stata una giornata ricca di energia, competenze e stimoli per il futuro quella di IOLAVORO Biella 2025, che si è conclusa oggi negli spazi del Biella Forum. L’evento, organizzato da Regione Piemonte tramite Agenzia Piemonte Lavoro, ha confermato il successo del nuovo format della principale manifestazione piemontese dedicata a lavoro, formazione e orientamento.

Studenti, famiglie, persone in cerca di occupazione, imprese e istituzioni hanno animato un appuntamento pensato per mettere al centro talento e competenze attraverso attività immersive, laboratori e dimostrazioni pratiche.

La presenza delle istituzioni

All’evento hanno partecipato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, il consigliere regionale Davide Zappalà, il sindaco di Biella Marzio Olivero, una rappresentanza della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale Luca Zani. Un segnale di forte sinergia tra Regione e Comune nell’impegno a creare nuove opportunità per i giovani del territorio.

L’apertura ufficiale si è tenuta alle 10.30 con l’intervento di Elena Chiorino:

“È bellissimo vedere la risposta del territorio: tantissime imprese e scuole. IOLAVORO vuole essere una vetrina delle eccellenze del Biellese, del Piemonte e dell’Italia. Respingiamo l’idea che manchino opportunità per i giovani: oggi abbiamo visto un territorio vivo che, in continuità con Wooooow, ha liberato energie e lanciato un fortissimo messaggio di coraggio e fiducia”.

Un programma ricco per scuole e giovani

Fin dal mattino gli spazi dell’orientamento hanno accolto centinaia di studenti con attività pensate per supportarli nelle scelte formative e professionali:

#IOSCELGO, incontro per le scuole secondarie di II grado condotto da Elisabetta Pia

L’apprendistato duale, focus sul modello che integra scuola e impresa

Aziende Fuoriclasse, per avvicinare gli studenti delle medie alle eccellenze produttive

Indovina il mio lavoro, laboratorio esperienziale per la scuola primaria

Storie che ispirano: i volti del lavoro, micro-TED motivazionali

Q&A con 3minuticolprof, spazio di confronto sui percorsi formativi

White Jobs, laboratorio sulle professioni sanitarie in collaborazione con ASL Biella

Percorsi #Possibile, dedicato all’inclusione scolastica e lavorativa degli studenti con disabilità

Dieci mestieri da scoprire: tessile, sanità e Forze dell’Ordine

Grande successo per l’Area Demo “Scopri il tuo talento”, dove dieci mestieri rappresentativi del territorio sono stati raccontati con dimostrazioni pratiche.

Tra le più seguite:

Il settore tessile, cuore storico e attuale della manifattura biellese, con tecniche e competenze illustrate da un’azienda locale

Le professioni sanitarie, protagoniste di sessioni pratiche a cura dell’ASL di Biella

Le Forze dell’Ordine, presenti con attività dimostrative: Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco hanno mostrato da vicino le attività quotidiane legate alla tutela del territorio

I numeri di IOLAVORO Biella 2025

La tappa biellese conferma il forte interesse verso le iniziative regionali dedicate ai giovani e al mondo del lavoro:

Circa 2.000 presenze complessive

Circa 1.000 studenti partecipanti

600 persone in cerca di lavoro

60 realtà presenti tra imprese, agenzie per il lavoro ed enti formativi

554 offerte di lavoro per 2.351 profili ricercati

10 mestieri dimostrati nell’Area Demo “Scopri il tuo talento”

Le prossime tappe di IOLAVORO

Il calendario prosegue in Piemonte con:

Gravellona Toce (VCO) – martedì 18 novembre | Palazzetto dello Sport

Vercelli – venerdì 21 novembre | Seminario Arcivescovile

Beinasco (TO) – giovedì 27 novembre | Palazzetto dello Sport