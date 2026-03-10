Un successo la "Cena dei Pargit e Bagnacauda" del Gruppo Micologico Biellese FOTO

Venerdì 6 marzo da tutto esaurito a Sagliano Micca nel Ristorante dove il Gruppo Micologico Biellese è di casa per lo storico appuntamento della "Cena dei Pargit e Bagnacauda " che il Gruppo Biellese organizza da oltre trent'anni.

Grande soddisfazione dei commensali per il menù proposto che oltre ai tradizionali piatti dell'antica cucina biellese (salame sotto grasso, frittatina d'ortiche ,giardiniera biellese, bagnacauda, arsuma' d'albicocche) prevedeva un particolare piatto che anche se non propriamente biellese tra i cultori delle cucine locali è particolarmente apprezzato: Il risotto alla Finanziera. Il piatto, pur se principalmente costituito da frattaglie e stato molto gradito dai presenti.

Durante la serata il Socio Giorgio Lozia co- autore dell'ormai introvabile "L' ' an Ca' dal fe" ,"Bibbia " dell'antica storica cucina Biellese ha illustrato le portate che venivano servite.

Prossimo appuntamento il pranzo delle Morchelle l''11 Aprile a Quarona Sesia e la mostra Micologica dei funghi primaverili il 12 Aprile a Varallo Sesia in occasione di "Varallo in fiore".