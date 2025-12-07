Al Biella Forum due giorni di grande scherma, nutrito pubblico sugli spalti e 250 atleti in pedana FOTO e VIDEO

Una due giorni densa di emozioni (6-7 dicembre) al Biella Forum per la 2° prova di qualificazione degli Assoluti di Spada (maschile e femminile) e il campionato regionale a squadre di fioretto e sciabola, rivolto agli under 14. L'evento, organizzato con maestria dall'Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, ha registrato una folta partecipazione con ben 250 atleti agonisti, pronti ad incrociare le lame al Palazzetto e a regalare al pubblico momenti di grande spettacolo.

Questa manifestazione di alto livello tecnico e sportivo è inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Scherma ed è finalizzata alla qualificazione del 10% dei migliori atleti assoluti della regione per la 2° Prova Nazionale, che si terrà a Legnano dal 16 al 18 gennaio 2026. Non solo: rappresenta una delle uniche possibilità per la conquista dell’accesso alla Finale dei Campionati Italiani Assoluti di Roma, massima espressione della scherma nazionale.

Dalla Pietro Micca sono giunte parole di grande soddisfazione: "Siamo estremamente orgogliosi dell'ottima organizzazione che siamo riusciti a mettere in campo”. Oltre all'intensa attività agonistica, l'appuntamento ha richiamato un nutrito pubblico che ha assistito con entusiasmo e passione alle diverse prove.