Torna il ballo di fine anno al Biella Forum: appuntamento il 23 maggio

Conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dagli studenti: il ballo di fine anno. Anche quest'anno, a curare l’organizzazione è Roberto Vercellino di Moonlight Eventsss, che ha scelto nuovamente come cornice d’eccezione il Biella Forum, già protagonista della scorsa edizione.

La data da segnare in calendario è venerdì 23 maggio, quando centinaia di ragazzi si ritroveranno per celebrare la fine dell’anno scolastico tra musica, eleganza e divertimento.

A oggi la vendita online è già finita con 1300 biglietti acquistati. E con questa nuova edizione non mancano le novità: "Da oggi chi vuole il biglietto può comprarlo solo dai rappresentanti di istituto perchè la vendita online è soldout - spiega entusiasta Vercellino - . La location è sempre il Palaforum che visto il tempo anche di questi giorni si è rivelata la scelta giusta. E poi è un posto magico, da sogno, in grado di far vivere ai ragazzi il sogno americano della festa di fine anno. E da questo anno, grande novità, parteciperanno all'evento anche i ragazzi del Gae Aulenti, quindi la festa è destinata ad essere ancora più importante".