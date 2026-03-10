Oltre 200 porzioni di pasta tra Cossato e Masserano, pollici in alto dai biellesi

Grande partecipazione nel fine settimana tra Masserano e Cossato per l’iniziativa dedicata alla pasta all’amatriciana, nell'ambito della giornata internazionale della Amatriciana, che ha richiamato numerosi appassionati e curiosi del territorio.

Protagonista dell’evento è stato il cuoco arrivato da Amatrice Fabrizio Berardi dell’associazione IlluminAmatrice e chef del ristorante Lo Scoiattolo, che ha portato nel Biellese la tradizione autentica della celebre ricetta laziale. A collaborare alla preparazione dei piatti anche Davide Cominetto, dell’home restaurant Rive Rosse, che ha affiancato Berardi durante le diverse fasi della manifestazione contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.

Complessivamente, tra la serata organizzata al Polivalente di Masserano e l’appuntamento a Cossato nel dehor del locale “Al Velvet Cafè”, sono state preparate e servite oltre 200 porzioni di pasta all’amatriciana. Molto partecipato anche lo show cooking della domenica mattina a Cossato, durante il quale il pubblico ha potuto assistere alla preparazione del piatto e conoscere più da vicino la tradizione gastronomica di Amatrice.

L’iniziativa si è rivelata un momento di convivialità molto apprezzato, capace di unire territori e tradizioni diverse attraverso uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana.