Scontro auto-bici a Vigliano, jeep travolge capriolo a Sostegno

Avrebbe riportato una lieve contusione il 31enne che, a bordo della sua bici, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto. È successo nella prima serata di ieri, 9 marzo, nel comune di Vigliano Biellese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Qualche ora dopo, a Sostegno, lungo la via che porta a Crevacuore, una Jeep ha travolto in pieno un capriolo spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. A seguito dell'urto, l'animale si è poi dileguato nella boscaglia circostante.