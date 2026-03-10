La Consulta per l’Innovazione di ANCI Piemonte si riunisce a Gifflenga

Nel pomeriggio di oggi 10 marzo 2026, alle ore 17, al Salone Polivalente “Gifflenga Village”, Cantone Chiesa nel Comune di Gifflenga (BI), si terrà la prima riunione del 2026 della Consulta per l’Innovazione di ANCI Piemonte.
Si tratta di un evento di particolare interesse, organizzato dalla Consulta per l’Innovazione di ANCI Piemonte in vari appuntamenti sul territorio regionale e in questo caso ospitato dal Comune di Gifflenga, durante il quale, oltre ai lavori della Consulta stessa, verranno presentate, dopo un saluto introduttivo dell’Osservatorio sull’IA per i Comuni italiani di ANFoV, alcune applicazioni pratiche di Intelligenza Artificiale a vantaggio delle
amministrazioni locali.
Durante l’evento sarà anche presentata l’edizione 2026 del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo.