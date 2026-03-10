Ridiamo a Thomas le zampe per camminare, l'appello di Bulli e Pule con la Coda ODV

Non sappiamo cosa gli è successo. Ma sappiamo che insieme possiamo farlo tornare a camminare. Thomas è stato trovato al ciglio di una strada in Sicilia, in condizioni gravissime. Ha una zampa posteriore amputata fino al ginocchio. Nell’altra posteriore manca il piede. In una zampa anteriore mancano le dita. Solo una zampa è completa. Non sappiamo cosa abbia vissuto. Non sappiamo se sia stato aggredito, investito o vittima di qualcosa di ancora più crudele. Sappiamo però una cosa: Thomas ha solo un anno ed è un cane dolcissimo, buono, solare. Scodinzola. Cerca carezze. Si fida ancora. E questo è ciò che ci ha fatto decidere: non possiamo lasciarlo così.

Il nostro obiettivo: Vogliamo portarlo a Roma, dove potrà ricevere cure ortopediche specialistiche e una valutazione per protesi su misura. Thomas verrà microchippato presso il Comune di provenienza, come previsto per i recuperi ufficiali. Successivamente sarà preso in carico dall' Associazione “Bulli e Pupe con la Coda ODV” che si assumerà completamente la responsabilità del suo percorso sanitario e riabilitativo. Verrà intestato a una volontaria del gruppo e ci faremo carico di ogni fase del suo recupero. La trasparenza per noi è fondamentale: condivideremo aggiornamenti, referti e preventivi passo dopo passo.

Perché 5.800 €?

Questa cifra coprirà la prima fase fondamentale del suo percorso:

• Viaggio Sicilia–Roma

• Rientro della volontaria che lo accompagnerà

• Analisi del sangue complete

• Indagini radiografiche approfondite

• Visita ortopedica specialistica

• Cure iniziali e medicazioni

• Prima valutazione e avvio del percorso protesico

Le protesi su misura per cani con amputazioni complesse possono arrivare anche a 4.000 € ciascuna. Una volta ricevuti i preventivi ufficiali, vi aggiorneremo con totale trasparenza sui costi definitivi e sugli eventuali step successivi. Abbiamo scelto di iniziare con un obiettivo concreto e realistico, per permettere a Thomas di fare il primo passo verso una nuova vita.

❤️ Perché farlo?

Perché Thomas non può tornare indietro. Ma può tornare a camminare. Può vivere senza dolore. Può avere una possibilità. Può avere un futuro. E questo futuro dipende da tutti noi.

Come puoi aiutarlo?

• Con una donazione, anche piccola

• Condividendo questa raccolta

• Parlandone

Ogni euro è un passo. Ogni condivisione è una possibilità in più. Thomas non si è arreso. Non facciamolo nemmeno noi. Thomas ha già fatto il passo più difficile: è sopravvissuto. Adesso tocca a noi farlo camminare.

Grazie di cuore a chi sosterrà la vita di Thomas

CLICCA QUI PER LA RACCOLTA FONDI