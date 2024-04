Al Biella Forum il grande show della festa di fine anno scolastico in stile americano

Per anni l'attesissimo grande ballo di fine anno delle superiori della provincia di Biella è stato a Sordevolo, poi a Pettinengo, Città dell'Arte e quest'anno la location sarà: il Biella Forum. A fine maggio.

Una grande novità per tutti, nata quasi per caso da un'idea degli organizzatori che ammettono di essere emozionatissimi anche loro.

"E' il grande evento che tutti si aspettano il ballo di fine anno - racconta Roberto Vercellino, uno degli organizzatori - . Insomma: è la fine della scuola, ti ritrovi, tutti pronti per le vacanze con un anno alle spalle. E' solo che spesso la pioggia rovinava la serata. Bello il giardino, straordinario, ma vogliamo mettere uno spazio dove non ti ritrovi le scarpe infangate? Il ballo di fine anno è un evento storico, un importante ricordo per tantissimi studenti e noi quest'anno vogliamo fare un passo in più, pensare in grande: il Biella Forum. E ce l'abbiamo fatta! Dopo anni di pioggia, di feste rimandate, questo sarà uno spazio meraviglioso, che ha delle potenzialità enormi e poco sfruttate. Quando siamo andati in Comune dobbiamo dire che sono stati gentilissimi e si sono resi subito molto disponibili a fare le verifiche del caso. E poi c'è la pro loco di Biella che ci supporta. Insomma, ringraziamo tutti di questa meravigliosa opportunità".

Le novità non verranno svelate, almeno al momento, non tutte. Qualche anticipazione però c'è: "Sarà un grande show - conclude Roberto - , un ballo in stile americano, all'insegna dell'eleganza e i ragazzi potranno vivere importanti emozioni. Poi c'è un parcheggio enorme: quello di dove lasciare la macchina è sempre stato uno dei drammi di queste feste e quest'anno non ci sarà. E poi siamo a Biella, comodi un po' per tutti. Dopo i bellissimi anni a Sordevolo e Pettinengo è ora di tentare a voltare pagina e questo il posto ideale. Noi ci crediamo".

Entusiasta anche la pro loco Biella Valle Oropa che supporta i ragazzi: "E' una grossa opportunità per i giovani e per lo stesso impianto, questa del ballo scolastico al Biella Forum - commenta il presidente Christian Clarizio. Finalmente si valorizzerà questo gioiello che si credeva restasse vuoto senza eventi sportivi e noi come pro loco siamo davvero contenti di appoggiare eventi come questi specie, se organizzati da giovani".

"Durante il nostro mandato abbiamo fatto di tutto per fare altri eventi oltre allo sport in particolare qui al Biella Forum - commenta l'assessore allo Sport e vice sindaco di Biella Giacomo Moscarola - . Abbiamo ospitato Brignano e ora c'è questo grande evento e ne seguiranno altri, ci hanno chiesto questo spazio anche per delle convention di marchi importanti. A noi fa piacere, la città così è viva e in particolare per i giovani. Quando sono venuti da noi gli organizzatori della serata ci siamo subito messi in moto per fare il possibile per metterglielo a disposizione, e per questo ringrazio l'ufficio sport, il funzionario e il dirigente. Evviva i giovani, evviva i ragazzi, questi sono i risultati che ci rendono orgogliosi di quello che abbiamo fatto".