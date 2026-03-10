Rifiuti abbandonati, caso a Roppolo. Comune: “Gesto di inciviltà”

Sono sempre più frequenti i casi di rifiuti abbandonati nelle aree verdi del Biellese. L'ultimo caro arriva da Roppolo, segnalato sui propri canali social dall'amministrazione comunale: “In particolare inerti lasciati lungo la strada sterrata dietro alla chiesa della Madonnina. Considerati rifiuti speciali non pericolosi vanno smaltiti da ditte autorizzate, questo comporta un costo a carico del Comune, ma più del costo ciò che rincresce è il gesto di inciviltà".
E aggiunge: "Nel ringraziare i cittadini che ci segnalano tali situazioni continueremo a monitorare il territorio con l'augurio che questi episodi siano sempre meno. Cogliamo l'occasione per ricordare che gli inerti possono essere conferiti dai privati presso la zona dedicata a Viverone”.