Cossato, annullato l’incontro con Lucia Tancredi del ciclo “Meet the Writer”

È stato annullato l’incontro con la scrittrice Lucia Tancredi, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 16 alla sala eventi “G. Pizzaguerra” di via Ranzoni a Cossato. L’appuntamento avrebbe dovuto chiudere l’edizione di quest’anno del ciclo di incontri con l’autore “Meet the Writer”.

A comunicarlo sono gli organizzatori, che spiegano come la decisione sia stata presa per cause non dipendenti dalla loro volontà. L’incontro avrebbe offerto al pubblico l’occasione di conoscere direttamente l’autrice e le protagoniste del romanzo “Ersilia e le altre. Storie straordinarie di donne e bambine all’alba del femminismo”. La casa editrice e la stessa autrice hanno espresso dispiacere per l’impossibilità di portare a termine l’appuntamento, mentre gli organizzatori confidano di poter trovare in futuro un’altra occasione per incontrare personalmente la scrittrice.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.