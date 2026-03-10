Biella, al via incontri dedicati alla grande letteratura femminile

Stasera, martedì 10 marzo, prende il via a Biella un nuovo ciclo di incontri dedicati alla grande letteratura femminile. Il primo appuntamento è dedicato ad Anna Banti, una delle voci più raffinate della narrativa italiana del Novecento, capace di intrecciare ricerca storica, memoria e racconto del mondo femminile.
L’incontro è a cura di Patrizia Bellardone, con letture di testi. Si tratta di un evento realizzato in collaborazione con VocidiDONNE. Un’ora per ascoltare, scoprire e attraversare insieme la letteratura attraverso la forma breve del racconto.
L'appuntamento è dalle 18.30 alle 19.30 nel salone della Biblioteca Diocesana del Seminario, in via Seminari 9, a Biella.