Su Nuraghe Biella in lutto, il ricordo per Bruna Dessì

La comunità dei sardi di Biella si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Bruna Dessì, originaria di Assemini, mancata il 9 marzo a sessant’anni appena compiuti. Lascia nel dolore il marito Maurizio, i figli Valeria e Fabrizio, i familiari e quanti le hanno voluto bene.

Giunta a Biella nel 1998 con la famiglia, ha partecipato con discreta e costante presenza alla vita del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, condividendo lo spirito di amicizia e di appartenenza che anima la comunità dei sardi lontani dall’isola.

In diverse occasioni ha preso parte alle cerimonie commemorative presso l’area monumentale del Nuraghe Chervu, dedicata alla memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, indossando con orgoglio gli abiti tradizionali della Sardegna. Nel ruolo di donna del grano compiva il gesto antico della benedizione con i chicchi di frumento, segno di vita e di speranza, mantenendo viva una tradizione profondamente legata alla cultura dell’Isola.

I funerali saranno celebrati giovedì 12 marzo, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova, dove i figli Valeria e Fabrizio hanno ricevuto i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. Nella stessa chiesa, domani, alle 19,, verrà recitato il Santo Rosario.

Nelle sue mani fiori gialli, il colore da lei prediletto, accompagnati da rami di mirto e di cisto: un ultimo, profumato omaggio alla Sardegna, terra che Bruna ha sempre custodito nel cuore.