8 marzo, Festa della Donna: storie e ricordi tra passato e presente nelle Residenze della Fondazione Cerino Zegna FOTO e VIDEO

Oggi domenica 8 marzo è la Festa della Donna, una ricorrenza importante in tutto il mondo. In Italia tutte le donne potranno entrare gratuitamente nei musei, nei parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. La prima giornata internazionale delle donne è stata celebrata dagli Stati Uniti il 28 febbraio del 1909. Il Partito socialista americano, da quel momento, scelse questa giornata in onore dello sciopero dei lavoratori del settore vestiario durante il quale le donne protestarono per le condizioni lavorative dell’epoca.

E poi ci sono loro, le donne di un'altra epoca, che ci raccontano la “loro” Festa della Donna, di come la concezione della donna sia cambiata con il tempo.

C'è la dolce Clara che trascorreva la Festa delle donne con le amiche, Maria che a 94 anni racconta di quando è andata a festeggiare con il marito e altri amici a Pray, Sivlia, OSS che avendo la bambina piccola e non sapendo a chi lasciarla aveva organizzato nella casa di riposo dove lavorava allora un presepe vivente. Queste sono solo alcune delle voci, come anche quella di Fernanda, quella della mamma Giulia, OSS che si organizza per fare quadrare gli orari di lavoro con quelli della famiglia, Iole che festeggia sempre. Ospiti e OSS delle Residenze Maria Grazia a Lessona, Capellaro a Mongrando, Gallo a Cossato e Cerino Zegna a Occhieppo Inferiore, donne che raccontano il ruolo della donna nella società, come festeggiavano e come festeggiano oggi questa ricorrenza. Come la donna era vista anni addietro e come invece sia vista ad anni di distanza.

Fiorella è stata orgogliosamente la prima donna Presidente della Fondazione Cerino Zegna, Tiziana è la Presidente delle volontarie, Magda 20 anni fa lavorava a Bucarest dove la donna non era tanto apprezzata nel suo lavoro, Olga arriva dalla Colombia ed è fermamente convinta dell'importanza delle donne, della loro forza, nell'ambito delle case di risposo. Rosetta è orgogliosa di essere donna, Rosanna, sempre con il sorriso che ricorda con affetto la mamma che ancora a 90 anni le dava un aiuto importante e le diceva di “tenere sempre alta la testa” e Adele, che si è battuta per i diritti delle donne.