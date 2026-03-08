AlfAlberto, “I” come Identità: la domanda che ognuno si porta dentro VIDEO

Prosegue la rubrica AlfAlberto, il percorso tra parole e significati che invita a fermarsi per riflettere su temi profondi della vita quotidiana. La lettera di questa settimana è la “I” come Identità.

Alberto Antonello analizza una parola che porta con sé una domanda fondamentale: “Chi sono io?”. Non è soltanto un interrogativo filosofico, ma un bisogno che emerge prima o poi nella vita di tutti, quando si cerca di capire da dove si viene, a cosa si appartiene e quale sia il proprio valore.

Spesso la società suggerisce criteri immediati per definire una persona: il successo, l’immagine, i risultati raggiunti. L’identità, invece, non sarebbe qualcosa da conquistare dimostrando il proprio valore agli altri, ma un dono da riconoscere e accogliere.