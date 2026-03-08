Nuovo BTP Valore con scadenza marzo 2032

Come ormai d’abitudine, ogni nuova emissione di obbligazioni governative del Bel Paese genera molto clamore mediatico, anche grazie ad una vasta pubblicizzazione tramite TV, stampa e vari altri canali, portando molto interesse tra gli investitori, che sono invogliati ad acquistarlo.
In questo articolo analizzeremo dal punto di vista tecnico la convenienza di questa operazione.
I tassi minimi garantiti sono stati comunicati lo scorso 27 febbraio e rivisti al rialzo il 6 marzo, per effetto dell’innalzamento dei rendimenti obbligazionari, a seguito dei timori inflazionistici generatisi con la crisi in Medio Oriente.
La sottoscrizione è stata attivata nel periodo dal 2 al 6 marzo, mentre a partire dal 9 marzo sarà possibile la normale negoziazione sul mercato secondario.
A cosa serve l’emissione di un BTP
L’emissione di una obbligazione governativa serve allo Stato per poter finanziare il debito. In questo periodo storico in cui i tassi sono relativamente bassi, l’operazione risulta particolarmente vantaggiosa in quanto il rendimento da corrispondere all’investitore è meno elevato rispetto al passato.
Questo fatto è ulteriormente accentuato anche dall’attuale spread molto contenuto rispetto al Bund tedesco (si ricorda che lo spread misura la differenza di rendimento con il titolo decennale tedesco, considerato risk free: più il nostro Paese è considerato solvibile, minore è lo spread)
Per l’investitore si tratta di un’opportunità per valutare se investire parte del proprio capitale.
Ovviamente occorre sempre capire a priori se l’investimento è vantaggioso.
Caratteristiche principali:
- Collocamento: dal 2 al 6 di marzo; negoziabile sul mercato secondario a partire da martedì 10 marzo, al prezzo di mercato.
- Codice ISIN: IT0005696320 per chi ha acquistato in emissione (titolo comprensivo di premio fedeltà. IT00056 96320per chi negozia sul mercato secondario (premio fedeltà non presente)
- Lotto minimo: 1.000 euro, collocato alla pari senza commissioni in fase di emissione.
- Meccanismo step-up: cedole del 2,6% annuo per i primi 2 anni, del 3,2% per i successivi 2 anni e del 3,8% per gli ultimi 2 anni.
- Cedole: distribuite trimestralmente.
- Esenzione: da imposte di successione ed esclusione dal calcolo ISEE (fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato).
- Tassazione: agevolata al 12,5%.
- Premio fedeltà: bonus 0,8% a scadenza per chi acquista il prodotto in emissione e lo detiene fino a fine vita utile del prodotto
Il BTP Valore, se acquistato in sottoscrizione, avrebbe offerto un rendimento annuo lordo pari al 3,30% se portato fino a scadenza.
Nell’ipotesi di acquisto a quota 100 al primo giorno utile di negoziazione, offrirebbe invece un rendimento del 3,2% lordo.
Analisi comparativa
Si ricorda innanzi tutto che i prodotti finanziari con distribuzione dei proventi andrebbero utilizzati solo da chi necessita effettivamente di entrate periodiche, per evitare inefficienze fiscali. Infatti, le cedole percepite sono soggette a tassazione e, se reinvestite, generano un rendimento inferiore rispetto a un titolo che non le distribuisce.
Al momento della comunicazione dei tassi definitivi (5 marzo) un titolo di pari scadenza (per esempio il BTP marzo 2032 IT0005094088) rendeva circa il 3,1% di conseguenza la nuova emissione ha un rendimento leggermente superiore a quello dei prodotti sul mercato.
Curva dei rendimenti delle obbligazioni governative italiane. Fonte: ufficio studi Consultique
Conclusione
Il BTP in emissione presenta un rendimento leggermente superiore a quello dei titoli presenti sul mercato, in particolare considerando anche il contributo del premio fedeltà.
Il rischio principale è quello legato alla duration del titolo (circa 5,5 anni) che potrebbe produrre fluttuazioni negative nel prezzo nel caso i tassi dovessero aumentare per effetto della Banca Centrale Europea e soprattutto al perdurare dei timori inflazionistici legati alla questione mediorientale.
Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook
Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente
Disclaimer
Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.