Infortunio sul lavoro a Cerreto Castello: il secondo in pochi giorni

Nel giro di pochi giorni si registra il secondo infortunio sul lavoro nel territorio biellese. Nella notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo, un lavoratore non meglio identificato si è ferito durante una lavorazione, presso una ditta di Cerreto Castello.

Secondo le prime informazioni, il dipendente si sarebbe ferito a un dito della mano mentre stava lavorando su un macchinario per il taglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e al personale dello Spresal per prestare soccorso e fare chiarezza sull'accaduto.

L’infortunato è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118, per le cure del caso; seguiranno ulteriori accertamenti in merito.