Bel gesto a Biella, 22enne trova e riconsegna portafoglio pieno di contanti e ricordi preziosi (foto di repertorio)

In un’epoca spesso segnata da frammentazioni e indifferenza, la cronaca locale ci restituisce una storia di straordinaria integrità che vede protagonisti due giovani coetanei, uniti da un gesto di profondo senso civico. Un ragazzo di 22 anni, cittadino di origini albanesi residente nel Biellese, ha rinvenuto nei giorni scorsi un portafoglio di marca smarrito.

All’interno, la fotografia di una gestione complessa: svariati documenti d’identità, carte di credito, bancomat, il badge per l’accesso universitario e una somma in contanti superiore ai 350 euro. Senza alcuna esitazione, il giovane si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Biella per consegnare quanto trovato. Grazie al pronto intervento dei militari, nel giro di appena quarantott’ore, l’intero contenuto è tornato nelle mani del legittimo proprietario, un altro giovane biellese, anch'egli di 22 anni.

Ciò che ha reso il momento della riconsegna particolarmente toccante non è stata solo la restituzione del denaro o dei documenti. Tra le ricevute e i vari scontrini, il proprietario ha potuto riabbracciare due oggetti custoditi gelosamente: due carte Pokémon da cui non si separava mai. Sebbene il valore di mercato di tali carte possa essere fluttuante, il luogo in cui erano riposte ne testimoniava un valore affettivo inestimabile, che il gesto d'onestà del coetaneo ha preservato intatto.

Questo episodio non rappresenta solo un lieto fine, ma un potente messaggio di speranza. In un clima globale spesso teso, l'integrità di questo giovane cittadino di origini albanesi brilla come esempio di senso del dovere e appartenenza alla comunità. "L'onestà non ha nazionalità" commentano idealmente i testimoni del gesto. "Vedere un ventiduenne agire con tale naturalezza verso un suo coetaneo ci ricorda che i valori del rispetto e della convivenza civile sono più forti di ogni barriera". Un piccolissimo merito va anche all’Arma dei Carabinieri per la consueta rapidità nel gestire le operazioni di riconsegna, chiudendo il cerchio di una vicenda che onora la città di Biella.