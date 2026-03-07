Condivisione e dialogo: a Vigliano l’iftar riunisce la Biellese e la comunità

Serata all’insegna dell’incontro, della condivisione e del dialogo interculturale ieri a Vigliano Biellese, dove la cittadinanza si è riunita per l’iftar organizzato dalla sezione di Biella dell’Ente Islamico in Italia.



Tra gli invitati anche una delegazione della prima squadra della Biellese, composta da mister Luca Prina, dal capitano Nicolò Pavan e dai giocatori Jabir Naamad e Abdelaziz Madiq, e accolta con grande calore.



L’iniziativa è stata promossa in occasione del Ramadan, con l’obiettivo di creare un momento di incontro aperto a tutti. L’iftar è il pasto che segna la fine del digiuno quotidiano durante il mese sacro per i musulmani e rappresenta tradizionalmente un momento di comunità e condivisione.



Il club laniero ringrazia gli organizzatori per il gradito invito, la calorosa accoglienza e la gustosa esperienza.