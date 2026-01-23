 / Fotogallery

Ivo Bonato premiato a Montecitorio: il reporter biellese riceve lo Standout Award FOTO

Bonato ha ricevuto il Premio Professioni

Ivo Bonato premiato a Montecitorio: il reporter biellese riceve lo Standout Award. Nella foto con la giornalista Lucia Goracci

Il biellese Ivo Bonato, reporter di guerra, è tra i premiati della Xª edizione del Premio Internazionale “Standout Woman & Man Award”, consegnato ieri, 22 gennaio 2026, alle ore 15, nella prestigiosa Sala della Regina di Montecitorio, a Roma. Presente alla cerimonia, in rappresentanza della Città di Biella, Dino Gentile.

Bonato ha ricevuto il Premio Professioni, riconoscimento assegnato alle figure che si sono distinte per competenza, impegno e valore umano nel proprio ambito professionale. Con lui è stato premiato anche Maggiorino Barbero, direttore emerito del Dipartimento materno-infantile dell’ASL di Asti.

Il premio, giunto alla sua decima edizione, valorizza donne e uomini che si sono distinti nei settori dell’arte, della cultura, dello spettacolo, delle professioni, dell’imprenditoria, della ricerca e del coraggio, rappresentando esempi positivi per la società.

La Commissione di valutazione, chiamata a selezionare i premiati, era composta da figure di rilievo nazionale: Anna Maria Gandolfi, Consigliera di Parità della Regione Lombardia; Filomena D’Antini e Agnese Canevari, rispettivamente Consigliera di Parità nazionale effettiva e supplente; Loretta Tabarini, presidente di Promazioni360; rappresentanti di Soroptimist International; Daniela Carlà, promotrice di NoiReteDonne; Adriana Albini, presidente nazionale EWMD Italy; Anna Maria Musacchio, presidente nazionale FIDAPA; e Marisa Fagà, presidente nazionale ANDe. 

“Abbiamo bisogno di modelli positivi, sia di donne che di uomini – hanno affermato concordi le componenti della Commissione – per offrire punti di riferimento ai giovani. Le persone che ricevono questo riconoscimento lo sono realmente, attraverso le loro azioni quotidiane, perché esprimono il meglio della nostra società. Il premio è la valorizzazione del loro operato”.

 

Bonato con la moglie Mimoza e la figlia Adela

Nella foto con Dino Gentile

