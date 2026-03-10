Trail Valle Oropa, Amron Team in evidenza: Dovana terzo assoluto FOTO

Buoni risultati per l’Amron Team alla prima edizione del Trail Valle Oropa, gara inserita nel circuito Trail Tourist CSEN con un percorso di 24 km e 1000 m D+.
Alla partenza si sono presentati circa 230 atleti, impegnati lungo i sentieri della Valle Oropa in una giornata dal clima primaverile.
Tra i migliori risultati della squadra spicca il terzo posto assoluto di Matteo Dovana, giunto al traguardo a pochi minuti dal vincitore. Alle sue spalle si segnalano anche il 7° posto assoluto di Diego Faedo e il 26° posto assoluto di Daniele Coda Caseia.
Completano i risultati del team Marco Prina Cerai, 81° assoluto, ed Erika Fabozzi, 153ª assoluta e 13ª donna su 32 partecipanti.
Durante la gara non è mancato anche il sostegno del pubblico lungo il percorso, con un vero e proprio “tifo da stadio” in diversi tratti della Valle Oropa.