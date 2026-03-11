Inseguimento di Polizia a Biella, poi l'auto si schianta contro un muretto: uomo in manette

Sabato mattina, a Biella, un inseguimento degno di un film d’azione ha animato le vie della città. Protagonista un’auto guidata da un pluripregiudicato che ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia. Tutto è iniziato intorno alle 9.40 nel parcheggio di un supermercato, dove una Volante ha notato un’auto sospetta con a bordo un uomo e una donna. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha premuto sull’acceleratore dando il via a una fuga tra le strade cittadine.

Durante l’inseguimento, tra via Rosselli, via Addis Abeba e via Mombello, la passeggera ha lanciato dal finestrino una borsa nera. I poliziotti, dopo aver recuperato la borsa, riprendevano l’inseguimento verso via Tripoli e corso Risorgimento dove l’auto, con a bordo i due soggetti, fermava la sua corsa andando a sbattere contro un muretto di recinzione. Gli occupanti, dopo l’impatto, abbandonavano la vettura e si davano alla fuga a piedi.

Iniziava così la ricerca dei due fuggitivi da parte di tutte le Volanti presenti sul territorio e, anche grazie l’aiuto di una donna, che dopo aver osservato la scena dal balcone, indicava la direzione verso cui i due si stavano dirigendo, si riusciva ad individuarli e ad accompagnarli in Questura. Dagli accertamenti è emerso che alla guida c’era un uomo di origine straniera di circa 30 anni con numerosi precedenti per furti con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’auto, noleggiata all’aeroporto di Malpensa, veniva rinvenuta una borsa marrone di un importante marca con un portafogli e pochi euro all’interno, un dollaro statunitense e un mazzo di chiavi di cui veniva disconosciuta la proprietà da parte del malfattori. La borsa lanciata durante la fuga apparteneva a una donna di Biella, che poco prima aveva denunciato il furto subito mentre faceva la spesa proprio al supermercato.

La donna è stata denunciata, mentre per l’uomo sono scattate le manette: dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni degli agenti, oltre che di ricettazione e guida senza patente.