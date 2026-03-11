Colonie feline, accordo tra Lessona e l’associazione A.S.P.A. Animali Solo Per Amore ODV

Il Comune di Lessona ha approvato una convenzione con l’associazione A.S.P.A. Animali Solo Per Amore ODV per la gestione e il controllo delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

La decisione rientra nelle iniziative dell’amministrazione per garantire la tutela degli animali d’affezione e prevenire il randagismo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale. La convenzione, composta da sette articoli, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e prevede il coinvolgimento dei volontari dell’associazione nelle attività di monitoraggio delle colonie feline, nella gestione sanitaria e negli interventi di controllo demografico della popolazione dei gatti.

Per lo svolgimento del servizio il Comune riconoscerà all’associazione un contributo massimo di 400 euro, che verrà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione annuale delle attività svolte.