Riprese ad alto rischio a Gaza per Bonato della Rai e la collega Goracci

Martedì 29 luglio, alle 14:20, è andato in onda un servizio piuttosto singolare sul TG3. Come riportato anche dal Corriere, in diretta c’era la giornalista Lucia Goracci, ripresa dal noto reporter e cameraman biellese Ivo Bonato. Entrambi si sono ritrovati di fronte a una situazione difficile e piuttosto pericolosa, parsa tale sin dai primi minuti della diretta.

Infatti, mentre la giornalista stava fornendo gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in corso a Gaza, è stata ripetutamente disturbata e distratta da un colono israeliano, che suonava il clacson nel tentativo di impedirle di farsi sentire.

La sera stessa, in un post pubblicato su Facebook alle ore 22:45, la giornalista del TG3 racconta: “Sulla strada, ormai soli fuori dal villaggio, durante una diretta siamo stati affrontati da un colono. Ci ha fotografato, ha verificato chi fossimo e ha cominciato a dirmi: tu sei appena stata nel villaggio palestinese. Ivo ed io attendevamo la linea. Lui ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola. Tutta la diretta l’ho fatta con il suo clacson in sottofondo. Quella pistola è rimasta nella fondina, ne siamo usciti”.