Ivo Bonato ospite a "Gelindo per una sera " al Presepe Gigante di Marchetto

Proseguono gli eventi che fanno fa cornice al Presepe Gigante di Marchetto. Il cameraman biellese Ivo Bonato sarà a Valdilana venerdì 19 ore 21 presso la Sala degli Alpini in piazzetta delle Granaglie, a Mosso, nel cuore del Presepe.

Ivo Bonato è un reporter e inviato, più volte al seguito dei giornalisti della RAI nei più pericolosi teatri di guerra. o per riprese accurate di video di carattere scientifico e culturale.

E` stato il primo a documentare il Presepe Gigante per la RAI e ci racconterà come è cambiato il suo mestiere nel tempo, mostrandoci delle immagini esclusive.

La rassegna "Gelindo per una sera " promossa dalla Pro Loco di Mosso, vede ogni volta un personaggio conosciuto vestire gli abiti del pastore Gelindo come testimonial. Lo scorso venerdì un pubblico attento al Cento Zegna ha seguito con interesse i racconti di Riccardo Carnovalini che prima si era prestato ad essere il "Gelindo"(nella foto )

Sono trascorsi 100 anni da quando a Mosso in piazza fu rappresentata per la prima volta la commedia dialettale piemontese "Il Gelindo ritorna" che evoca la nascita di Gesù narrata nei Vangeli. Gelindo è il primo pastore a raggiungere il Bambin Gesù nella mangiatoia, portando rifugio e doni, e che ogni anno torna in scena con spettacoli teatrali e celebrazioni popolari, incarnando il senso di ritorno, attesa e tradizione del Natale