Il cameraman biellese Ivo Bonato in Israele, FOTO e VIDEO

Ivo Bonato, cameraman biellese reporter di guerra per la Rai, è con Lucia Goracci a Gerusalemme. Sono arrivati giovedì 7 marzo.

"In questi giorni è iniziato il ramadan - racconta Bonato - che seguiremo, come seguiremo il conflitto che c'è tra i Palestinesi e gli Israeliani. Abbiamo anche intervistato un funzionario dell'ONU e stiamo aspettando la nave che dovrebbe portare gli aiuti. La situazione è abbastanza difficile, soprattutto per chi si trova all'interno della Striscia di Gaza. Staremo qui fino al 18. Siamo anche andati nella zona del rave party del kibbutz Reim presso il confine con Gaza dove c'erano i ragazzi che sono stati uccisi da Hamas e abbiamo assistito alle proteste contro Netanyahu da parte degli stessi Israeliani".

Come inviato in Israele per Mediaset c'è anche un altro biellese, Elia Milani, nella foto con Bonato.