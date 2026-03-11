Il libro di don Lebole disponibile gratuitamente in Comune a Dorzano

A Dorzano sono disponibili gratuitamente per i cittadini alcune copie del volume “Dorzano e il suo territorio nella storia religiosa e civile dei tempi”, scritto da Delmo Lebole.

I libri possono essere ritirati direttamente presso il Comune e rappresentano un’occasione per approfondire la storia del paese e del territorio, tra vicende religiose e civili che hanno segnato la comunità nel corso del tempo.

L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Manuel Gusulfino sui social, che ha invitato i cittadini a cogliere questa opportunità culturale: "Un’occasione per far conoscere la storia del nostro paese – ha dichiarato il primo cittadino – un prezioso patrimonio di memoria e tradizione messo a disposizione di tutta la comunità".